Assurance-vie, PEL, PEA... les placements qui restent compétitifs

L'assurance-vie demeure un produit intéressant en dépit de sa nouvelle fiscalité et de son rendement qui diminue chaque année -le taux devrait avoisiner les 1,5% en 2017 contre 1,9% en 2016 et 2,3% en 2015. Non seulement la flat tax à 30% ne concerne pas les contrats signés avant le 27 septembre 2017 mais surtout, si vous débutez en la matière, les nouveaux contrats ne sont pas concernés tant que l'encours reste inférieur à 150.000 euros (300.000 euros pour un couple).





En outre, l'assurance-vie offre d'autres avantages quelle qu'en soit la fiscalité :

- les fonds en euros bénéficient d'une garantie de capital, ce qui rassure même s'ils rapportent moins que les unités de compte telles que des parts de sociétés d'investissement à capital variable (Sicav), sociétés civiles de placement immobilier (SCPI), fonds communs de placement (FCP) notamment.

- le choix des supports financiers est vaste : actions, obligations d'entreprises françaises ou étrangères, à la différence des PEA qui se cantonnent aux valeurs françaises et européennes.

Vous pouvez donc accéder au monde entier et arbitrer entre la sécurité du fonds euros (moins rentable) et le rendement des unités de compte (plus rentables mais risquées).