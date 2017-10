Assurance-vie, Perco, épargne entreprise... ce qui change pour vos placements

Il est prévu que le taux de prélèvements applicables aux gains tirés de l'épargne passe à 17,2% au lieu de 15,5% à compter du 1er janvier. Une majoration que l'on doit à la hausse de 1,7 point de la contribution sociale généralisée (CSG) sur les revenus, y compris ceux de l'épargne.





Autre changement, pour certains placements le mécanisme des "taux historiques" sera abandonné. C'est-à-dire que le taux unique de 17,2% s'appliquera aussi aux gains réalisés les années précédentes et qui n'auraient pas encore été encaissés. Alors que jusque-là, ces gains étaient soumis au taux en vigueur au moment de leur réalisation.





Or les taux n'ayant cessé de gonfler depuis vingt ans, un même placement était jusqu'ici soumis à des taux successifs pendant sa durée de vie. Soit 15,5% pour la partie des gains acquis depuis juillet 2012, 13,5% entre octobre 2011 et juin 2012, 12,3% entre janvier 2011 et septembre 2011, 12,1% entre janvier 2009 et décembre 2010, 11% entre janvier 2005 et décembre 2010, etc. jusqu'à 0,5% entre février 1996 et décembre 1996.





Cette mesure vise les :

- plans d'épargne en action (PEA)

- plans d'épargne entreprise (PEE)

- plans d'épargne pour la retraite collectif (Perco)

- plans d'épargne logement (PEL)





En clair, les revenus tirés de placements anciens -qui étaient jusqu'ici en moyenne moins taxés que ceux d'un placement récent- seront intégralement taxés à 17,2%. Petite consolation cependant : pour les plans déjà ouverts, la règle des "taux historiques" reste maintenue pendant les cinq premières années. A l'inverse, ceux qui ouvriront en 2018 dépendront donc des hausses potentielles du taux de prélèvements sociaux, qui pourrait ne pas rester indéfiniment à 17,2%.





A noter : aucun changement n'est à prévoir pour les livrets bancaires réglementés exonérés d'impôts et de prélèvements sociaux :

- livret A

- livret de développement durable (LDD)

- livret d'épargne populaire (LEP)

- livret jeunes