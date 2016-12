Voitures, motos et scooters : 6 choses qui changent (en bien ou en mal) en janvier

Paris limite l'accès à son centre-ville aux voitures ou aux motos les plus polluantes. A partir du 16 janvier, les voitures devront avoir une vignette Crit'air collée sur leur pare-brise (ou sur la fourche pour les deux roues). Cette pastille de couleur -il en existe six du vert au gris- permet aux autorités de reconnaître les véhicules autorisés à circuler. A moins d'être un véhicule de collection (avec carte de grise spécifique), les vieilles voitures immatriculées avant 1997 n'auront plus le droit de rouler dans Paris, du lundi au vendredi entre 8 et 20 heures, sous peine d'une amende de classe 3 d'un montant de 68 euros, minorée à 45 euros. La vignette se commande en ligne pour 4,18 euros sur Certificat-air.gouv.fr.