Corps étrangers, bactéries, allergies : pourquoi rappelle-t-on des produits alimentaires ?

Les fromages et la charcuterie sont les produits les plus fréquemment contaminés par la listéria, les salmonelles ou E. coli. Ces bactéries sont responsables d'intoxications alimentaires (vomissement ou diarrhée), voire de maladies plus graves qui nécessitent un traitement aux antibiotiques. Plus rares, le Bacillus cereus peut se trouver notamment dans les épices et les mycotoxines dans les céréales.





Explication ⇒ Une simple éclaboussure d'eau souillée peut suffire à diffuser des microbes sur les aliments.