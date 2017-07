Baisse de 5 euros des APL : mais au fait ça concerne combien de personnes exactement ?

L'annonce de la baisse des aides au logement a retenti tout le week-end mais qui est vraiment concerné ? Uniquement les 800.000 étudiants qui la perçoivent ? Ou bien l'ensemble des ménages qui la touchent ? S'agit-il alors de 2,7 millions ou de 6,3 millions de foyers ? LCI a tenté d'y voir plus clair.





La confusion vient du fait que l'acronyme APL désigne à la fois l'ensemble des aides personnelles au logement et l'une des trois catégories de prestations qui existent : l'aide personnalisée au logement (APL), l'allocation de logement familial (ALF) et l'allocation de logement social (ALS), dont on vous explique les différences dans cet autre article.