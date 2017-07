Baisse des aides au logement : APL, ALF, ALS, c'est quoi au juste ?

Le montant moyen de l'aide au logement s'élève à environ 226 euros. Il est modulé en fonction du nombre d'enfants, du montant du loyer, du lieu où se situe le logement ainsi que des ressources de l'année N-2, soit celles de 2015 pour les prestations versées en 2017. Un simulateur, accessible ici sur le site de la Caf permet d'estimer à quel montant vous pourriez avoir droit.





Les calculs sont complexes mais pour faire simple, à Paris, le montant maximum de l'aide est de 293 euros pour une personne seule et de 514 euros pour une famille avec trois enfants (dans une petite ville, ce sera 239 euros pour une personne seule et 332 euros pour une famille avec trois enfants). Mais non seulement, on retranche 34 euros de participation forfaitaire à ces sommes mais aussi à mesure que les revenus du ménage augmentent, l'aide décroît, jusqu’à atteindre le seuil de 15 euros, en dessous duquel l’allocation n’est plus versée. Notez que le mode de calcul a été revu en 2016 avec notamment l'instauration d'un plafond de loyer au dessus duquel ces aides sont dégressives et la prise en compte du patrimoine du foyer.