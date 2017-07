Baisse des APL : le FSL, cette aide au logement que vous ne connaissez peut-être pas

Il existe un FSL dans chaque département. Ce fonds peut vous venir en aide que vous soyez locataire, sous-locataire, propriétaire, en logement-foyer ou même hébergé à titre gracieux.





Du fait que cette prestation soit locale, chaque fonds à ses propres critères d'attribution. Vos ressources et celles des autres membres du foyer, si vous ne vivez pas seul, sont en tout cas prises en compte. Sans oublier des éléments moins quantifiables tels que la nature de vos difficultés et votre situation personnelle. Notez que les aides au logement, l'allocation de rentrée scolaire et l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ne sont pas comptabilisées dans vos ressources.