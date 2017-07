Bruno Lemaire : "Il n'y aura aucune taxation sur le livret A"

Alors que le JDD affirmait ce dimanche qu'Emmanuel Macron et le gouvernement Philippe réfléchiraient à taxer les intérêts du livret A, le ministère de l'Economie et des Finances a tenu à démentir l'information. "Outre qu’aucune question n’a été posée sur ce sujet lors de l’entretien du Ministre Gérald Darmanin avec le JDD, il n’a jamais été question de remettre en cause le régime social et fiscal du livret A", affirme Bercy. "Le projet de loi de finances pour 2018 n’inclura donc aucune mesure en ce sens".





"Les réflexions évoquées sont conduites dans le cadre du Conseil des prélèvements obligatoires, une instance de réflexion libre et indépendante rattachée à la Cour des comptes. Ses travaux éclairent mais n’engagent pas le Gouvernement", précise le ministère.





C'est ensuite le ministre lui-même, qui a pris la parole pour lui aussi démentir les informations parues dans la presse dimanche matin. "Il n'y aura aucune taxation sur le livret A", a donc répété Bruno Le Maire devant les journalistes, lors des Rencontres économiques d'Aix-en-Provence.





Jusque-là, les intérêts du livret A étaient exonérés d’impôt et de prélèvements sociaux. En 2015, son taux avait été drastiquement réduit à 0,75% par François Hollande (il avait connu son plus haut historique en 1983 avec 7,5%).