Budget 2017 : ce qui va changer pour vos impôts

Pour 5 millions de contribuables, une nouvelle réduction de l'impôt sur le revenu doit s'appliquer dès janvier 2017. Cette baisse de 20% correspond à un gain moyen de près de 200 euros pour les foyers concernés. C'est-à-dire les couples gagnant jusqu'à 3400 euros de salaire net et les personnes seules gagnant jusqu'à 1700 euros.





En outre, le crédit d'impôt dont bénéficient les actifs et les retraités imposables qui emploient un salarié à domicile sera étendu à l'ensemble des ménages, et notamment aux retraités non imposables.