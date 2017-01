"Votre dépression touche à sa fin" : Burger King chatouille Arras dans une pub, la ville réplique sur Twitter

Ce qui est certain, c'est que l'enseigne américaine, qui n'en est pas à son coup d'essai en matière de campagnes publicitaires décalées, a encore frappé. Celle-ci avait par exemple, en février 2016, risposté avec humour à un spot de McDonald's qui soulignait que le roi du Whopper détenait bien moins de restaurants que lui en France. Afin de remettre McDo à sa place, Burger King avait inventé un scénario montrant un couple prêt à faire plus de 250 km pour déguster son fameux burger, et s'arrêtant en chemin chez son concurrent uniquement pour faire une pause café.