Impôts : après la taxe foncière, il faudra régler la taxe d'habitation et la redevance télé

Cette échéance concerne particulièrement les résidences secondaires ainsi que certaines résidences principales. La date limite de paiement est indiquée sur votre avis d'imposition. Si vous êtes un particulier, vous avez jusqu'à cette date pour vous acquitter de votre taxe d'habitation si vous payez par TIP, chèque, virement ou en espèces.





Si vous êtes un particulier et que vous payez sur le site ou via l'appli, vous avez jusuq'au 20 décembre pour payer votre taxe d'habitation / contribution à l'audiovisuel public (quand son échéance est fixée au mi-décembre pour un paiement non dématérialisé). Le prélèvement sera effectué en fin de mois.