Enquête en caméra cachée : Primark, moins cher, mais à quel prix ?

Plusieurs éléments de réponses se dessinent devant nos caméras : à l'entrée, pas de portiques contre les vols, mais quelques vigiles fouillant parfois le sac des clients marquent bien leur présence. Pas besoin d'équiper chaque vêtement en antivols, ce qui constitue un gain de temps - et donc d'argent - pour l'enseigne. Mais Primark, qui emploie 5.000 personnes en France, ferait avant tout des économies sur le personnel. A Marseille, 3 employés témoignent et racontent, devant nos caméras, leurs conditions de travail où polyvalence extrême et journée à rallonge représentent leur lot quotidien...