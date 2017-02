Où acheter ses fruits et légumes avec moins de pesticides ? Découvrez le classement Greenpeace des supermarchés

Au pied du podium, on retrouve E.Leclerc et Intermarché ex aequo. Mais là encore, les enseignes progressent. Tandis que la première, anciennement dernière, déclare vouloir "supprimer 50% des pesticides de ses fruits et légumes (frais et produits transformés) d’ici 2020", la seconde affirme également vouloir s’engager sans donner plus de détails.





Auchan et Casino ferment la marche. En cause, "un manque d’engagement pour réduire les pesticides", dénonce Greenpeace. Les engagements pris comme la mise en place d’une "filière responsable" pour les agrumes restent "vagues" et "les données partagées par l’enseigne ne permettent pas d’évaluer correctement l’impact des mesures mises en place". Même chose pour Casino, dont l’impact des engagements reste incertain.