Cartes Unicef, Croix rouge, Action contre la faim... : faites vos vœux et une bonne action à la fois

Les professionnels peuvent s'adresser à de nombreux éditeurs qui travaillent main dans la main avec des associations et des ONG pour les fêtes de fin d'année. Parmi de nombreux autres exemples, le spécialiste des cartes de visite Ooprint édite des cartes pour la Croix-rouge, l'imprimerie Busquets pour la Fondation de France, l'association Petits princes et Reforestaction. Les éditions Créatives travaillent avec la Ligue contre le cancer, Médecins sans frontières et SOS Villages d'enfant. Voeux.pro propose pour sa part des cartes au profit d'une quinzaine d'associations dont Action contre la faim, Handicap international ou Aides. Pensez-y si vous travaillez à votre compte. Sinon, soufflez l'idée aux ressources humaines de votre entreprise.