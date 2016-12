Vélo : le casque sera bientôt obligatoire pour les enfants

Et les grands ? Il n'est pas encore question de soumettre les usagers de plus de douze ans à cette obligtion. Pour l'heure, au sein de l'Union européenne, seule la Finlande impose le casque aux adultes, mais déjà onze autres pays l'ont imposé aux mineurs en dessous d'un certain âge : jusqu'à dix ans à Malte, jusqu'à quinze ans en Slovaquie ou jusqu’à dix-huit ans en République tchèque, parmi tant d'autres exemples.





Il n'empêche que le ministère de l'Intérieur invite les adultes à montrer l'exemple en se protégeant également. Concrètement, cela passe bien sûr par le casque mais aussi par des accessoires qui permettent d'être visibles la nuit : des feux (jaune ou blanc à l'avant, rouge à l'arrière), des catadioptres (dispositifs rétro-réfléchissants, rouge à l'arrière, blanc à l'avant et orange sur les côtés) et le gilet jaune. Celui-ci est d'ailleurs obligatoire pour les cyclistes et leurs éventuels passagers qui roulent hors agglomération la nuit.