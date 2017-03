Casque obligatoire pour les enfants à vélo : mais pourquoi n'est-il pas imposé (aussi) aux adultes ?

Pour les enfants les plus récalcitrants, les parents pourront expliquer que la chose pourrait être "pire" : certains de nos voisins européens imposent le casque bien plus tardivement, y compris aux ados rebelles. Ainsi, comme en France, le jeune cycliste devra accrocher son casque jusqu’à ses douze ans en Autriche et en Lettonie, jusqu’à ses quinze ans en Slovaquie, Slovénie, Suède, jusqu’à ses seize ans en Espagne, Croatie, Estonie et même jusqu’à ses dix-huit ans en République tchèque et en Lituanie.





Maître Le Dall, docteur en droit et vice-président de l'Automobile Club des Avocats intervient sur son blog et sur LCI.