CDiscount, Mint Energie, Total Spring, Direct Energie, EDF... Qui propose l'électricité la moins chère ?

• CDiscount (CDiscount Energie) ⇒ 619 euros par an [Prix fixe : non. Service client téléphonique : non .Offre verte : non]

• Mint Energie (100 Smart & Green) ⇒ 639 euros par an [Prix fixe : non. Service client téléphonique : oui .Offre verte : oui]

• Total Spring (Électricité fixe) ⇒ 639 euros par an [Prix fixe : oui (1 an). Service client téléphonique : oui .Offre verte : oui]

• Direct Energie (Online électricité) ⇒ 640 euros par an [Prix fixe : non. Service client téléphonique : non .Offre verte : non]

• EDF (Tarifs réglementés) ⇒ 683 euros par an [Prix fixe : non. Service client téléphonique : oui .Offre verte : non]