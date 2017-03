Changement d'heure 2017 : préparez-vous au passage à l'heure d'été !

Par défaut, votre ordinateur et la plupart des téléphones modernes passent à la nouvelle heure sans que vous ayez quoi que ce soit à faire. Attention donc à ne pas ajouter une heure de plus manuellement. Pour votre micro-ondes, en revanche, ça risque davantage d'être manuel. Le plus sûr en cas de doute est de vous fier à votre horloge à aiguilles… pourvu que personne ne l'ait remise à l'heure sans vous prévenir. Au pire, la bonne heure est toujours à jour sur l'horloge parlante .