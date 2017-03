Changement d'heure : pourquoi c'est écolo

Ces économies étaient d'ailleurs le but officiellement recherché au moment où le changement d'heure a été institué en France en 1975, à la suite du choc pétrolier de 1973. Et 76% des Français préféreraient rester à l'heure d'été, selon un sondage OpinionWay réalisé l'an passé pour Ooreka.





Le dispositif n'a cependant pas que des amis. A commencer par l'association La méridienne, qui calcule que cette économie ne représente qu'1% des 513.000 GWH dépensés annuellement.L'Association contre l'heure d'été double (ACHED) souligne pour sa part que les avancements de l'heure contribuent au réchauffement climatique : "On économise un peu d'énergie d'éclairage le soir… mais il y a des surconsommations du même ordre de grandeur : le matin pour le chauffage et le soir pour le trafic".





Il est en tout cas certain que la généralisation des lampes à économie d'énergie et des LED minimisent les effets du changement d'heure sur la consommation. Mais même avec ces équipements plus performants le gain persiste, assure l'Ademe, qui prévoit qu'il sera encore de 340 GWH par an à l'horizon 2030.