Mobilité bancaire : faites-vous partie des 20 millions de personnes exclues du nouveau dispositif ?

Changer de banque va devenir plus facile. Vraiment ? C'est en tout cas ce que vise une mesure introduite par la loi Macron, qui entre en vigueur ce lundi 6 février 2017. Les clients pourront désormais changer d'établissement gratuitement et rapidement (sous 22 jours). Il suffira de signer un mandat pour que la banque d'arrivée s'occupe de lister et de faire suivre tous vos virements et prélèvements automatiques.