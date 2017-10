Chauffage collectif : à quelle date le remettre en service ?

Pour qu'un copropriétaire ou un locataire puisse demander à enclencher ou arrêter la chaudière collective plus tôt ou plus tard que prévu, deux conditions doivent être remplies : le contrat passé avec le chauffagiste doit intégrer cette possibilité, et la demande doit être motivée et partagée par suffisamment d'habitants.





Une fois ces conditions remplies, vous devez vous adresser au conseil syndical de l'immeuble ((il fait le lien entre le syndicat de copropriété et la copropriété). Lorsque la requête est acceptée, elle est transmise au syndic, qui va solliciter les services du chauffagiste. En règle générale, on considère qu'il faut que la température intérieure soit significativement inférieure à 19 degrés (pourquoi ? On vous l'explique plus bas) afin que la demande de remise en marche ou de maintien du chauffage collectif soit jugée acceptable.