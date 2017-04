Cinq euros, dix minutes… Carrefour lance un compte courant en ligne, disponible en rayons

L'étape suivante consiste à alimenter le compte avec une autre carte bancaire ou par virements. En revanche, il n'est pas possible d’y déposer ni espèces, ni chèques.





Coût de fonctionnement de ce nouveau service ? Un euro par mois, soit douze euros par an, sans conditions de revenus, ni dépôt minimum. Si les retraits d’espèces sont gratuits dans tous les distributeurs BNP Paribas, ceux effectués dans d'autres distributeurs en France ou à l’étranger sont en revanche facturés un euro.





En perçant sur ce créneau du compte-courant alternatif, 100% en ligne et sans conseillers, le groupe Carrefour concurrence directement le compte Nickel vendu depuis trois ans en bureau de tabac et déjà adopté par plus de 500.000 clients.