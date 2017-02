Consommation responsable : 10 gestes écologiques du quotidien pour s’y tenir

1 Boire l’eau du robinet En la préférant à l’eau en bouteille, vous faites des économies et évitez la pollution liée à son transport et aux emballages qu’elle nécessite.

2 Utiliser des piles rechargeables Elles fonctionnent tout aussi bien et ne génèrent pas de déchet. Un peu onéreuse au départ, l’investissement initial est vite amorti et on limite la production de déchets toxiques.

3 Réduire sa consommation de papier On peut, par exemple, imprimer recto verso ou demander de recevoir ses factures par Internet.

4 Manger à la coupe En achetant à la coupe ou au détail, on limite les emballages superflus et on mange de meilleure qualité.

5 Manger local et de saison Manger des fraises ou des cerises en plein hiver est une hérésie ! Sans pour autant se priver tout le temps, au marché ou au supermarché, privilégiez au maximum les fruits et légumes de saison et produits issus du circuit court ou provenant de régions françaises.

6 Opter pour des emballages réutilisables Donner une nouvelle vie à vos pots de confiture en y mettant votre café, votre sel ou vos épices. Idem pour les pots de moutarde qui deviennent des verres.

7 Réutiliser ses sacs Depuis juillet les sacs plastiques sont interdits dans les magasins en France. Lorsque vous allez faire vos courses, adoptez un panier, un sac en toile ou un sac réutilisable en plastique rigide pour limiter l’impact sur l’environnement.

8 Bricoler, réparer Lave vaisselle, machine à laver le linge, lampes, etc., les pannes sont souvent dues à de petites pièces faciles à réparer. Au lieu tout de go de jeter, faites venir un réparateur ou un petit artisan. En plus d’économiser, la durée de vie de votre équipement sera prolongée.

9 Dire halte aux publicités Eh oui, il est possible de ne plus les recevoir et d’éviter les 15 kg de déchets qu’elles génèrent chaque année par personne. Pour cela procurez-vous un stop pub, un autocollant que vous apposerez sur votre boîte aux lettres. Vous pouvez le télécharger sur le site du ministère de l’Environnement.