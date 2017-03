Consommation responsable, où en est-on ?

L’action de sensibilisation et d’information du public s’est amplifiée grâce à la mise en œuvre de grandes campagnes de communication gouvernementales pluriannuelles. Campagnes sur l’économie d’énergie, sur la réduction des déchets, sur le tri sélectif, ont eu un impact sur les comportements et poussé à l’éco consommation. Mais influencer les comportements requiert de la patience et les consommateurs ne sont pas prêts à changer leurs habitudes du jour au lendemain ou à payer plus cher un bien même si son impact environnemental est plus faible. C’est l’habitude qui contribuera à peser sur le changement, d’où la nécessité de sensibiliser les enfants dès leur plus jeune âge aux thématiques sur le développement durable et la consommation responsable. Ce procédé nécessite plusieurs générations pour atteindre son objectif.