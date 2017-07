Contrôle technique : pourquoi on risque de payer plus cher dès l'an prochain

Plus complet donc plus cher : c'est ce qui pourrait arriver aux contrôles techniques l'an prochain. Une directive européenne de 2014 prévoit en effet que le nombre de points de contrôle passe à plus de 400 contre 124 actuellement au plus tard le 20 mai 2018.





"Il y aura beaucoup plus de points soumis à contre-visite, on va passer beaucoup plus de temps" sur chaque contrôle, explique à l'AFP un responsable de la fédération nationale de l'artisanat automobile (FNAA). L'objectif est de tout inspecter, "des appuie-têtes aux accoudoirs en passant par les rétroviseurs intérieurs", précisent nos confrères d'Europe 1.