Covoiturage ou location : si vous pratiquez l'autopartage, méfiez-vous des voleurs !

Histoire de mettre du beurre dans les épinards, ces automobilistes avaient fait le choix de confier à de parfaits inconnus les clés de leur voiture. Mais l'emprunteur ne leur a jamais ramené le véhicule. Dans le petit monde des malfrats, c’est une pratique qui se répand de plus en plus. Profitant du développement de l’autopartage, le nombre de vols de véhicules, lors de locations entre particuliers ou en covoiturage, a bondi de l’ordre de 25% en 2016, selon les derniers chiffres de l’Observatoire des vols Traqueur, publiés ce lundi dans Le Parisien.





Et la pratique est plutôt bien rôdée. Comme l’explique le quotidien, ces automobilistes pensaient embarquer en covoiturage un couple sympa, sauf qu’au retour de la pause toilette, plus de passagers, mais surtout plus de véhicule. Cependant, étant donné que la garantie vol repose sur le constat qu’il y a eu effraction, les litiges risquent de se multiplier, s’inquiète la Fédération française du sport automobile (FFSA). "Les loueurs professionnels sont aguerris, pas les particuliers", relève Pierre Sewart, du cabinet d’expertise RCA, interrogé par Le Parisien.