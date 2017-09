Interdiction de la cigarette électronique au bureau : où est-il encore permis de vapoter ?

L'article L3513-6 du Code de la Santé publique précise que l'usage de la cigarette électronique est interdite dans "les établissements scolaires et les établissements destinés à l'accueil, à la formation et à l'hébergement des mineurs, les moyens de transport collectif fermés, les lieux de travail fermés et couverts à usage collectif".





Le décret ajoute que, pour les lieux de travail, l'interdiction de vapoter concerne "des locaux recevant des postes de travail situés ou non dans les bâtiments de l'établissement, fermés et couverts, et affectés à un usage collectif, à l'exception des locaux qui accueillent du public."