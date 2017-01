Dégât des eaux lié au gel : ce que l'assurance prend en charge

- Le problème vient de chez vous : votre assurance indemnise généralement dans ce cas "les dommages occasionnés par l'eau ou la glace chez vous et chez vos voisins", précise l'Institut de la consommation (INC), à condition toutefois que la fuite provienne des installations intérieures et que vous ayez bien respecté les recommandations exigées par votre assureur. Attention également à la facture d'eau : la plupart du temps, l’eau perdue ne vous sera pas remboursée par l’assureur.





"En revanche, les assureurs ne remboursent pas toujours les frais liés à la réparation des canalisations ou des installations à l'origine du dommage (radiateur, chaudière…). Il arrive également que les dommages à certaines installations (climatiseurs, par exemple) fassent l'objet d'exclusions de garantie", prévient l'INC. Même chose s'il faut remplacer un compteur qui a gelé : généralement, c'est à l'abonné que les services de distribution de l'eau facturent les frais de remplacement.





- Le problème vient de chez le voisin : votre compagnie d'assurance vous indemnisera directement si le montant des dégâts ne dépasse pas 1600 euros. Au-delà, celle-ci se tournera vers celle du voisin. Dans tous les cas, passez par votre assureur : c'est lui qui échangera avec son homologue, le cas échéant.