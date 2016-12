Dépassements d'honoraires en clinique : les factures vont être salées en 2017, surtout à Lyon et Paris

2 Varices, nerf carpien, ligament croisé... donnent lieu aux plus gros dépassements

Chirurgie de la cataracte, pose de prothèse de hanche, accouchement, ablation de tumeurs du sein...parmi les dix types d'opérations les plus pratiquées en clinique, sept affichent un taux de dépassement supérieur à 100%. Au dessus donc du nouveau plafond de prise en charge. Celles qui donnent lieu aux dépassements les plus importants sont l’extraction de varices, la libération du nerf carpien au niveau du poignet et celle du ligament croisé du genou. Exemple : pour l’extraction des varices, le dépassement moyen est de 226 euros, alors que le tarif de la Sécu est fixé à 167 euros. Soit 59 euros qui restent à la charge du patient, avec les règles qui entrent en vigueur en janvier. Dans les cas les plus extrêmes, il arrive que cette même opération soit facturé 500 euros, soit 333 euros de la poche du patient après remboursement.