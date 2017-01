Électrique, fioul, bois... comment choisir son chauffage pour faire baisser sa facture ?

Premier constat : gaz ou électrique, ces deux options font partie des plus chères du marché. Mais pas de panique, ici aussi, il est possible avec un peu d'astuce de faire baisser la facture. Tout d'abord, si vous vous chauffez au gaz, il convient de disposer d'une chaudière de qualité. Des robinets thermostatiques, qui permettent d'optimiser la consommation en prenant en compte les sources de chaleurs naturelles présentes de la pièce, représentent aussi un atout non négligeable. Et le résultat est sans appel : en moyenne, une baisse de 400 euros sur l'année est enregistrée.





Franck, lui, a fait le choix du chauffage au sol à l'électricité en investissant dans une pompe à chaleur aérothermique qui se charge de capter la chaleur de l'air extérieur. Une installation coûteuse - comptez 9.500 euros - mais l'investissement est rentable sur le long terme, puisqu'il permet de réaliser jusqu'à 60% d'économies. Petit bémol toutefois : "Le seul point négatif sur ce système, explique-t-il, c'est le risque de coupure électrique. Plus d'électricité, plus de chauffage !"