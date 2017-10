Energie : quel fournisseur choisir ?

Depuis dix ans et l’ouverture du marché à la concurrence, EDF et Engie ne sont plus en situation de monopole. Ce jeudi, le géant pétrolier Total a annoncé qu'il allait vendre lui aussi de l'électricité et du gaz. Mais comment s'y retrouver parmi les dizaines de fournisseurs d’énergie ? Et comment alléger très concrètement sa facture d'énergie ? Le JT de 20H vous distille ses conseils.