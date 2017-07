Épargne : Emmanuel Macron va-t-il taxer le livret A ?

Oseront-ils toucher au placement favori des Français ? Selon une information du JDD ce dimanche, Emmanuel Macron et le gouvernement Philippe réfléchiraient à taxer les intérêts du livret A. Jusque-là, ceux-ci étaient exonérés d’impôt et de prélèvements sociaux. Après avoir été drastiquement réduit à 0,75% par François Hollande en 2015, le taux (qui avait connu son plus haut historique en 1983 avec 7,5%) pourrait donc devenir imposable.