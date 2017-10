Et si vous vous débarrassiez de votre réfrigérateur ?

Des inquiétudes que Marie Cochard a balayé d'un revers de la main : "Il s'agit juste, en fait, de remettre en question certaines de nos habitudes, explique-t-elle à LCI. On utilise son frigo comme un placard et on a tendance à y mettre tout un tas de choses aveuglément sans réfléchir. C'est une hérésie."





"Aujourd'hui, nous savons qu'il est souhaitable pour notre santé et celle de la planète d'acheter bio et local en plus petites quantités, de consommer moins de viande, moins de poisson, et moins de produits laitiers... Or, si l'on s'inscrit dans cette démarche, combien d'aliments peuvent en toute sécurité se passer du frigo ? Beaucoup, en réalité !", écrit la jeune femme dans son livre.





Evidemment, on se dit que tout ça impose de faire ses courses plus souvent. "Faux", rétorque Marie Cochard. "Les Français passent en moyenne 3h par semaine au supermarché, je fais mes courses en 1h30 pendant le week-end en privilégiant les petits producteurs (marché, cueillette...). Je boycotte les plats industriels, bourrés de sel, de sucre, de mauvaises graisses, de conservateurs, et nous consommons, sitôt achetés, la viande ou le poisson. Paradoxalement, nous mangeons plus 'frais' qu'auparavant", s'amuse-t-elle.