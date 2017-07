Etudiants : conditions, montant, demande d'aide au logement pour la rentrée

• Quand demander ?

Votre droit commence le mois qui suit votre emménagement mais n’est pas rétroactif. Un conseil, donc : faites votre demande dès votre entrée dans les lieux. Lorsque toutes les conditions sont remplies, la somme est censée être versée dès le mois suivant.





• Quelles ressources pour y avoir droit ?

Les plafonds de ressources à ne pas dépasser dépendent du type de logement, du montant du loyer et du fait que vous soyez boursier ou non. Il s’agit des revenus (salaires, pensions, bourses) de l’année N-2. En clair, pour 2017, ce sont vos ressources de 2015 qui sont prises en compte.





Si vous êtes dans un logement Crous, vos ressources ne doient pas excéder 5900 euros par ans si vous êtes non boursier et 4900 euros si vous êtes boursier. Si vous logez hors du parc géré par le Crous, le plafond est fixé à 7600 euros si vous êtes non boursier et 6100 euros si vous êtes boursier.





• En quoi consiste le durcissement des conditions opéré l'an dernier ?

Depuis la rentrée 2016, les aides sont réduites ou supprimées si le montant de votre loyer est considéré comme trop élevé par la CAF. Les plafonds dépendent de la zone dans laquelle vous vous installez. Ainsi, à Paris et petite couronne, l'aide diminue pour un loyer compris entre 995 et 1171 euros pour une personne seule et est supprimée au-delà. Dans les grandes agglomérations, l'aide diminue pour un loyer compris entre 638 euros et 791 euros par personne et est supprimée au-delà. Dans les autres communes, l'aide est rognée si le loyer se situe entre 598 et 741 euros et est suprimée au-delà.





En outre, le patrimoine financier, mobilier et immobilier (hors résidence principale et biens professionnels) minore également les aides lorsqu'il est supérieur à 30.000 euros. Sans oublier que, si vos parents paient l'impôt de solidarité sur la fortune (patrimoine supérieur à 1,3 million d'euros) et que vous êtes rattaché à leur foyer fiscal, vous pouvez faire une croix sur ces allocations.