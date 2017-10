EuroMillions : le jackpot record de 190 millions d'euros n'a toujours pas de gagnant !

C'était une cagnotte historique ! 190 millions d'euros étaient à gagner mardi 3 octobre au tirage de l'Euro Millions, cette loterie européenne organisée dans neuf pays, la France, l'Espagne, le Royaume-Uni, le Portugal, la Belgique, la Suisse, l'Autriche, l'Irlande et le Luxembourg. Alors qu'aucun participant n'avait trouvé la bonne combinaison (cinq bons numéros et deux étoiles) vendredi 29 septembre pour espérer remporter les 177 millions d'euros, la cagnotte a été rejouée et gonflée à 190 millions d'euros, la somme maximale, du jamais vu depuis trois ans.