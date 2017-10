Euro Millions : les statistiques à connaître pour avoir toutes les raisons d'espérer remporter le jackpot de 64 millions d'euros

Sachez déjà qu'au jeu des pronostics, certains numéros sortent plus souvent que d'autres. C'est le cas des 10, 17, 20, 27 et 49, selon les statistiques tenues par la Française des jeux elle-même et actualisées fin septembre. A l'inverse, pour multiplier vos chances de décrocher le pactole, évitez de cocher les 18, 32, 40 ou 46. Pour les deux étoiles complémentaires, les 9 , 2 et 3 sont les plus fréquemment tirés. A l'inverse, les 6, 7 et 12 sont les plus rares à sortir.





En jouant en France, vous partez également avec un avantage. Le pays se place en effet en tête du classement des jackpots remportés au sein des neufs pays participant à Euro Millions. On dénombre déjà 101 gagnants tricolores du jackpot, devant les 92 en Espagne et les 91 au Royaume-Uni.