EuroMillions : les 190 millions d'euros remis en jeu

La cagnotte est toujours historique ! Les 190 millions d'euros mis en jeu mardi 3 octobre au tirage de l'EuroMillions le sont une nouvelle fois ce vendredi 6 octobre.





Aucun participant n'ayant trouvé la bonne combinaison (cinq bons numéros et deux étoiles, la Française des Jeux et les loteries des 8 autres pays proposent à nouveau ce jackpot record. Ce montant se révèle être le plafond pour le jackpot EuroMillions. Atteint pour la 3e fois depuis la création du jeu en 2004, il a précédemment été remporté au Royaume-Uni en août 2012 et au Portugal en octobre 2014.





S'ils venaient à ne pas trouver preneur ce vendredi, les 190 millions peuvent désormais être proposés à trois reprises, soit jusqu’au mardi 17 octobre. Qu'adviendrait-il si, par malchance, il n'y a toujours aucun gagnant de premier rang (5 numéros et 2 étoiles trouvés) au bout du cinquième tirage d'affilée : le jackpot serait alors partagé entre les gagnants du deuxième rang (5 numéros et 1 étoile).