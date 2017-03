Grand excès de vitesse : les autorités immobilisent plus facilement votre voiture qu'avant

Plus embêtante, l’immobilisation jusqu’au jour du jugement va priver le conducteur de son véhicule de nombreuses semaines quand on ne parle pas en mois. Le sort de la voiture est alors entre les mains du juge qui pourra soit restituer la voiture ou la moto à son propriétaire soit prononcer la confiscation. Dans cette dernière hypothèse, le propriétaire ne revera plus son véhicule ni ne recevra aucune indemnisation. Financièrement la sanction peut s’avérer très lourde.





La Cour de cassation a, encore, récemment rappelé que cette peine, aussi sévère soit-elle, était parfaitement valide. "Cette sanction, à caractère principalement dissuasif, dont l'objet est de lutter plus efficacement contre les grands excès de vitesse et de réduire le nombre de morts et de blessés causés par les accidents de la route, répond à un impératif d'intérêt général et ne méconnaît aucun des principes" de la Convention européenne des droits de l'homme (arrêt n° 15-82324, rendu par la chambre criminelle le 10 février 2016).