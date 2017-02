Loto : une nouvelle formule (plus chère) pour multiplier vos chances de gagner

Un peu plus de 40 ans après son apparition, la grille de Loto s’offre une cure de rajeunissement. Selon les informations du quotidien Le Parisien, un tirage complémentaire, sous forme de tombola, va s’ajouter à la formule actuelle à partir du 6 mars prochain. Pour remporter le jackpot, il faudra toujours cocher 5 numéros parmi 49, et un numéro chance parmi 10 possibles. Et surtout, croiser les doigts en espérant avoir trouvé les 6 bons numéros.





La nouveauté, alors ? Au moment de valider son bulletin, un code unique sera remis au client. Lors de chaque tirage du Loto (lundi, mercredi et samedi) une dizaine de codes, tous gagnants, seront tirés au sort. Les vainqueurs pourront espérer remporter chacun "quelques dizaines de milliers d’euros", rapporte Le Parisien. A l’occasion de tirages spéciaux (Vendredi 13, Super Loto de Noël, etc.), le nombre de codes vainqueurs pourra même monter jusqu’à 100.