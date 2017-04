Fini le contrôle technique pour les (très) vieilles voitures de collection

Ce décret revient, dans un premier temps, sur la notion même de véhicule de collection. Celui-ci doit présenter un intérêt historique et remplir l'ensemble des conditions suivantes : "il a été construit ou immatriculé pour la première fois il y a au moins trente ans, son type particulier [...] n'est plus produit, il est préservé sur le plan historique et maintenu dans son état d'origine, et aucune modification essentielle n'a été apportée aux caractéristiques techniques de ses composants principaux."





Le texte modifie en outre les dispositions de l’article R. 323-3 du Code de la route concernant les véhicules dispensés du contrôle technique. L’exemption s’étend aujourd’hui : "aux véhicules de collection dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes et dont la mise en circulation est antérieure au 1er janvier 1960 et aux véhicules de collection dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes." Les choses sont claires, les véhicules qui pourront bénéficier de la dispense de contrôle devront à la fois remplir la condition d’âge (ou de poids) mais surtout être immatriculé en collection.