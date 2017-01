Fini le démarchage téléphonique ? Bloctel ne tient pas ses promesses selon l'UFC-Que Choisir

Pour rappel, les consommateurs inscrits sur Bloctel, s'ils sont victimes d’un démarchage abusif, sont invités à le signaler sur leur espace personnel. Mais seuls les appels de prospection commerciale sont répréhensibles, ce qui exclut ceux émanant d’un service public, d’instituts d’études et de sondage ou d’associations à but non lucratif, souligne le site dédié.





En juin dernier, nous vous révélions que quatre entreprises privées spécialisées en marketing privé étaient aux commandes de Bloctel. Ce qui signifie concrètement que les consommateurs fatigués du démarchage remettent leurs coordonnées entre les mains... de pros de la prospection (relire notre enquête ci-dessous)