Flat tax : ce qu'il faut savoir sur ce nouveau prélèvement qui va affecter vos placements

Cette flat tax a vocation à simplifier la fiscalité en remplaçant les innombrables régimes fiscaux qui peuvent dépendre par exemple de la durée d'un placement, du niveau de revenus du contribuable, d'un éventuel abattement. Globalement, actuellement les revenus du patrimoine sont soumis aux prélèvements sociaux de 15,5% et à l'impôt sur le revenu de 0% à 45% comme le veut la règle du barème progressif.





Ainsi, pour les contribuables de la tranche maximale, la taxation totale peut pour le moment atteindre 60,5%, soit deux fois plus que le futur taux unique de 30%. Celui-ci se composera de :

• 17,2% de prélèvements sociaux (et non plus 15,5% en raison de la hausse de la CSG de 1,7 point en 2018)

• 12,8% d'impôt sur le revenu (et non plus entre 0% et 45% selon la tranche de revenus).