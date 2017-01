Frais bancaires : les 10 banques les moins chères (et les 10 plus chères) en 2017

114 sur 158. C'est le nombre de banques qui augmentent leurs tarifs en 2017, selon une étude* du comparateur Panorabanques pour Le Parisien. En moyenne, les Français verseront cette année 193,80 euros à leur établissement, selon cette enquête représentative de 95 % du marché. Un chiffre en hausse de 1,7 % sur un an et de 4,2 % sur deux ans : du jamais-vu.





En y regardant de plus près, on constate que le gros de la flambée passe dans les "frais de tenue de compte" (18 euros par mois en moyenne). "On ne leur trouve pourtant pas de raison objective" en termes de services, estime dans Le Parisien Guillaume Clavel de Panorabanques. Mais les agences sont de plus en plus nombreuses à les pratiquer (+11 %). Autres voyants au rouge : les cotisations de cartes bancaires à débit immédiat (+ 2%), les retraits hors banque d'origine et les dépassements de découvert (seules six banques restent sous le plafond maximum légal de 8 euros par opération).





En clair : chaque banque pratique sa propre politique. Pour preuve, cette année, neuf établissements n'ont pas changé leurs tarifs et 35 sont même parvenus à les faire baisser. D'autres les ont augmentés mais restent toujours les plus compétitives, les banques en ligne restant en tête de peloton. Alors, sachant qu'il est désormais facile de changer de banque - votre nouvel établissement se chargera de transférer vos prélèvements automatiques -, voici les bons élèves et les cancres pour 2017 selon Panorabanques :