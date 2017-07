Galères de vacances - Vol retardé ou annulé : comment se faire indemniser ?

Si l'embarquement est retardé de plus de trois heures (sauf cas de force majeure), vous pouvez obtenir la même indemnisation que pour un vol annulé (grille ci-dessous). Et si le décalage des horaires vous oblige à louer une chambre d'hôtel, demandez une indemnisation complémentaire. Enfin, si le retard dépasse cinq heures, vous pouvez annuler votre voyage et vous faire rembourser le billet.





Si votre avion ne décolle pas (ou vous refuse en cas de surbooking), vous pouvez obtenir une indemnisation auprès de la compagnie aérienne (sauf s'il s'agit d'une circonstance "extraordinaire" comme les tempêtes, les grèves ou encore les alertes à la bombe).





Le montant varie selon le point de départ et d'arrivée :

• 250 euros ⇒ pour moins de 1500 km,

• 400 euros ⇒ pour plus de 1500 km en Union européenne (UE),

• 400 euros ⇒ entre 1500 et 3500 km entre l'UE et un pays extérieur (avec une compagnie d'un pays de l'UE),

• 600 euros ⇒ pour plus de 3500 km entre l'UE et un pays extérieur (compagnie de l'UE).