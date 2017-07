Galères de vacances - Location de voiture, voyage... Faut-il souscrire des assurances en plus de celles de ma carte bancaire ?

Pour vous aider à vous décider, sachez que dans certains cas, votre carte bancaire vous couvre déjà. Le rapatriement est par exemple compris dans les cartes classiques. L'assurance rachat de franchise est, quant à elle, incluse dans les cartes haut de gamme.



Soyez cependant conscient de leurs limites : "Vérifiez les plafonds et les exclusions de garanties des assurances incluses dans vos cartes", prévient Charles Le Corroller, juriste à l'Institut de la consommation (INC). Sans oublier qu'il faut bien souvent avoir payé la prestation avec la carte en question pour être couvert.





Pour savoir précisément quelles assurances vous possédez déjà, vous pouvez vous rendre sur le portail internet de votre banque, généralement dans l'onglet "assurance" ou "cartes". N'hésitez pas non plus à appeler votre banquier pour vous faire expliquer ces garanties, leurs plafonds et leurs exclusions.