Galères de vacances - Mon patron a changé les dates de mes congés, puis-je me faire rembourser mes réservations ?

En France, en matière de congés, la loi impose à l'employeur de prendre en considération la situation familiale des salariés, leur ancienneté et pour certains, leur activité chez d'autres employeurs. Mais c'est toujours au chef d'entreprise que revient le dernier mot. Il peut accepter ou refuser vos vacances, à condition de respecter un délai. Les entreprises essayent généralement de se montrer conciliantes avec les demandes des salariés. Et pour cause : les empêcher de prendre leurs congés en même temps que leur conjoint ou ne pas accorder aux jeunes parents de poser leurs jours pendant les vacances scolaires risque, en effet, de les démobiliser, ou de les pousser à quitter l'entreprise si la situation se reproduit. Mais en cas de refus de votre part, l'employeur peut vous sanctionner disciplinairement.