Galères de vacances - Quand le voyant d'essence s'allume, doit-on accélérer ou ralentir pour économiser du carburant ?

Retenez-le : plus on roule vite, plus on consomme de carburant. Et ce qui fait consommer le plus d'essence, ce n’est pas la vitesse, mais les premiers rapports, c'est-à-dire le passage de la première à la seconde et de la seconde à la troisième (ce qui ne doit pas être fréquent sur autoroute), et les accélérations lorsque vous doublez un véhicule. Dès que le voyant d’essence s’allume, adaptez votre conduite en conséquence, cela vous évitera peut-être d’avoir à appeler un dépanneur.