Galères de vacances : que faire si vous tombez en panne sur l'autoroute ?

En cas de panne

• Rejoignez la file de droite dès les premiers signes inquiétants.

• Allumez vos feux de détresse (warnings).

• Garez votre véhicule le plus à droite possible, et signalez votre présence en actionnant vos feux de détresse. Mettez votre gilet et placez votre triangle de signalisation à une trentaine de mètres derrière le véhicule.

• Placez vos passagers à l'abri derrière la glissière de sécurité. N'essayez surtout pas d'arrêter les autres véhicules. Ne traversez jamais l'autoroute pour aller à la station en face. Et ne tentez pas de réparation.

• Prévenez les secours au moyen d'une des bornes d'appel d'urgence disposées tous les 2 kilomètres. Le dépanneur procédera à la réparation sur la bande d'arrêt d'urgence s'il peut la faire en moins de 30 minutes et que la visibilité est bonne. Sinon, il vous remorquera jusqu'à l'aire de repos la plus proche ou dans un garage de votre choix.