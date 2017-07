Galères de vacances - Mon bateau a été retardé ou annulé, à quelle indemnisation ai-je droit ?

Pour bénéficier d'une indemnisation, il faut impérativement que le port d’embarquement ou celui de débarquement se situe dans l’Union européenne (UE). Pour les croisières, c'est un peu différent, seul le port d’embarquement doit être situé sur le territoire de l’UE. L'armateur doit informer les passagers de la situation dans les plus brefs délais, au plus tard 30 minutes après l’heure de départ prévue.





En cas de retard de plus de 90 minutes ou d'une annulation, le passager doit se voir offrir gratuitement des collations, des repas ou des rafraîchissements. Si un séjour d’une nuit devient nécessaire, le transporteur offre, si possible, un hébergement gratuit aux passagers. Le transporteur peut limiter le coût total de l’hébergement à 80 euros par nuit et par passager, pour un maximum de trois nuits.





Dans ce cas, explique la DGCCRF, le passager a deux possibilités :

• Un réacheminement vers la destination finale dès que possible, et sans supplément.

• Le remboursement du prix du billet et, s’il y a lieu, un service de transport de retour gratuit vers le point de départ initial. Le dédommagement est compris entre 25 et 50 % du prix du billet, en fonction de l'ampleur du retard et de la durée initiale du voyage.