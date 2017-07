Galères de vacances - Echange ou revente de billets de train : comment s'y prendre ?

Les échanges et les remboursements de billets TGV ne sont plus gratuits. C’est 5 euros s’ils sont effectués dans les 30 jours précédant le départ et 15 euros la veille et le jour du départ. Ces taxes (car il s’agit de taxes) sont modérées pour les voyageurs titulaires d’une carte de réduction (cartes week-end, famille nombreuse, Enfant +, Senior + Abo fréquence, Jeunes, etc.). Pour eux, l’échange et le remboursement demeurent gratuits s’ils sont demandés jusqu’à deux jours avant le voyage.





Mais ils coûtent quand même 5 euros s’ils ont lieu la veille ou le jour du départ. Cet échange peut se faire en ligne ici.